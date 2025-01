Frana sul Monte Rosa, in volo il “Drago 166” da Malpensa per i rilievi

In seguito alla grossa frana staccatasi dalla “Punta Tre Amici”, situata a oltre 3000 metri di quota sul Monte Rosa, il personale del Reparto Volo Lombardia ha messo in campo il “Drago 166”, uno degli elicotteri di punta della flotta regionale, per trasportare in quota un team di operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che hanno provveduto a eseguire i rilievi del sito colpito dall’evento franoso.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di quantificare il materiale franato, di raccogliere elementi utili per valutare il grado di stabilità del movimento franoso in atto. Le informazioni raccolte dai reparti specialistici e specializzati dei Vigili del fuoco permetteranno agli Enti competenti di definire i passi successivi, quali la pianificazione di attività di monitoraggio del fenomeno franoso e la messa in sicurezza dell’area e dei residenti, nonché la protezione del patrimonio ambientale e la prevenzione dei rischi naturali nelle zone montuose dell’arco alpino.