Fratelli d’Italia in piazza a Gallarate per le forze dell’ordine e lo scudo penale

Prosegue l’iniziativa di Fratelli d’Italia «a favore delle forze dell’ordine», con la proposta di inasprimento delle pene e maggiori tutele per chi indossa la divisa.

«Dopo i fatti di Busto Arsizio e gli ultimi avvenimenti di cronaca, saremo presenti a Gallarate venerdì 24 Gennaio dalle 10 alle 12 in piazza Libertà e dalle 16 alle 19 di fronte alla stazione» dice Marco Colombo, consigliere comunale FdI. «L’iniziativa prevede una raccolta firme per sostenere il rispetto, valorizzazione ed il sostegno verso tutti gli operatori delle forze dell’ordine».

«In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è più che mai al centro del dibattito politico, Fratelli d’Italia si impegna a garantire che le forze dell’ordine ricevano il riconoscimento ed il supporto che meritano. La nostra iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del lavoro svolto, dalla delicatezza e dal rischio che ricade sugli agenti che purtroppo rischiano in prima persona e non devono sentirsi abbandonati da nessuno, cittadini o amministratori.

La raccolta firme prevede “inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale, creazione del Reato di rivolta in carcere, maggiori strumenti di difesa, maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’Ordine”.