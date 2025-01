Furto luminarie a Laveno, Confcommercio: «Fatto gravissimo da punire»

Il 30 dicembre Confcommercio Ascom Varese – con il presidente Antonio Besacchi – ha presentato una denuncia ai carabinieri per le luminarie rubate il 23 dicembre in alcune zone di Laveno Mombello: precisamente in via Montegrappa, piazza Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via Marconi, via Rosselli, via Piave, via Ceretti, via IV Novembre, via Martiri della Libertà, via Fabio Filzi, via Buozzi, via Dalmazia.

Ignoti hanno rubato i cavi di alimentazione, danneggiato decorazioni luminose e cavi elettrici e si sono appropriati di sfere decorative e di intere arcate luminose. Un episodio ancora più sgradevole dal momento che i ladri hanno agito nella notte che precede la Vigilia di Natale, lasciando la città di Laveno Mombello spoglia e al buio proprio quando le persone hanno voglia di godersi l’atmosfera di festa. Il Comune di Laveno Mombello ha presentato denuncia a pochi giorni dall’accaduto.

Confcommercio Ascom Varese, con una seconda denuncia, vuole esprimere vicinanza ai commercianti e a tutti i cittadini e all’amministrazione e ribadire il sostegno alla legalità.

«È stato un fatto gravissimo, che rappresenta un atto dannoso verso la nostra categoria in quanto diretto ad impedire una iniziativa il cui scopo era quello di favorire l’attrattività del centro storico e delle attività commerciali – afferma Antonio Besacchi, presidente di Confcommercio Ascom Varese – Noi non possiamo accettarlo e abbiamo sentito l’esigenza di presentare denuncia per essere vicini ai nostri soci, che hanno aderito, contribuendo con propri fondi, all’iniziativa del Comune di addobbare la città con le luminarie. Questo furto deve essere punito e sono sicuro che il responsabile verrà identificato presto grazie anche alle telecamere dei nostri negozi».

«Ci siamo sentiti come se il Grinch fosse venuto a rovinarci il Natale – dice Andrea Moruzzi, fiduciario Confcommercio Ascom Varese per Laveno Mombello -, ma chi ha agito con l’obiettivo di danneggiarci non ha ottenuto il risultato sperato dal momento che, nonostante le festività, Pozzi Luminarie, il nostro fornitore, ha ripristinato tutto in tempo di record. E’ stato un atto fastidioso e ingenuo, che ci ha infastidito, ma che non è riuscito a rovinare la magia del Natale».

«Come Confcommercio Ascom Varese siamo in prima linea nella tutela della categoria dei negozianti e per la legalità – spiega Paolo Dettoni, responsabile Confcommercio Laveno -, ecco perché non possiamo tollerare che il furto passi sotto silenzio».