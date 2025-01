Gallarate, il nuovo coach Maurizio Mosti: “Facciamo esprimere i giovani”

Gallarate riparte dal passato: dopo l’esonero di Alberto Mazzetti, la Esse Solar – che milita nel campionato di B Interregionale – torna ad affidarsi a Maurizio Mosti, esperto coach che aveva già guidato i biancoblu nel 2017 subentrando ad Alessandro Ferri in quella che era la vecchia C1.

Gallaratese, 52 anni, Mosti è chiamato a guidare il BBG nell’ultima parte della prima fase nel tentativo di entrare tra le prime sei classificate e proseguirà poi nel suo impegno dopo il “rimescolamento” dei gironi previsto dalla seconda fase.

«Queste scelte sono sempre difficili e per questo tengo a ringraziare Alberto Mazzetti ma i risultati ci hanno costretto a cambiare – spiega il direttore sportivo Luca Ciardiello. Maurizio è un uomo “da missioni”, lo ha già fatto una volta e ci siamo sempre detti che, prima o poi, sarebbe tornato: è la persona giusta per riattivare un ambiente un po’ demoralizzato».

Anche coach Mosti ha tenuto a salutare il suo predecessore: «Alberto è un amico, abbiamo lavorato insieme e svolto un percorso molto bello. Ringrazio anche ABA Legnano che mi ha permesso di accettare la proposta di Gallarate continuando però la mia esperienza con loro».

Dal punto di vista tecnico, il nuovo coach intende coinvolgere di più i giovani della rosa anche nell’ottica di allungare le rotazioni. «Quest’anno ho visto la squadra in poche occasioni ma i giocatori provengono tutti da vivai e da esperienze importanti e questa è una buona base. Lavoriamo e coinvolgiamo i più giovani, lasciamoli esprimere: comunque vada, nella seconda fase incontreremo le squadre del girone toscano dove si gioca una pallacanestro più fisica. Per questo avremo bisogno di minuti e di energia dai più giovani: poi starà a me trovare il modo giusto di metterli in campo e di integrarli con i senior».

Insieme a Mosti, lavoreranno in qualità di assistenti Stefano Damaso e Michele Arduini, entrambi già impegnati con le squadre dell’Hub del Sempione di cui Gallarate è capofila. L’esordio del nuovo staff è previsto per sabato 18 (ore 19) in casa contro la capolista Oleggio: subito quindi un test di alta difficoltà.