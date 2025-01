Gallaratese in fuga dalle fiamme di Los Angeles: “C’erano i bulldozer dei vigili del fuoco ad aprire una via tra le auto abbandonate”

La furia degli incendi che stanno devastando la California ha toccato da vicino anche Andrea Ruocco, 35 anni, gallaratese trasferitosi tre anni e mezzo fa a Los Angeles, dove vive con la moglie americana.

Andrea, attualmente in trasferta a Philadelphia per lavoro, e dunque al sicuro, racconta al nostro giornale i momenti drammatici vissuti dalla moglie, baby sitter a Pacific Palisades, epicentro delle fiamme.

“Abbiamo ricevuto l’allerta sul telefono: c’era un incendio e bisognava prepararsi a evacuare”, spiega Ruocco. “Mia moglie ha ricevuto da prima l’avviso che c’era l’incendio in quella zona e di stare pronta a scappare ma lei era con i due bambini da curare e ha aspettato per capire come evolvesse la situazione”.

“Del resto – prosegue Andrea – qui ce ne sono spesso di incendi ma la differenza questa volta è stata che ci sono delle perturbazioni enormi con vento fortissimo che bloccano le operazioni spegnimento e amplificano il fuoco. Mia moglie è stata nella casa dove stava lavorando con i due bambini finché non li ha raggiunti il padre. poi ha cercato di fuggire”.

L’alert ricevuto via telefono

La situazione però è precipitata rapidamente. “La Pacific Coast Highway era bloccata dalle fiamme e tutte le persone in auto che si erano fiondate li, visto l’incendio, hanno abbandonato le auto per fuggire a piedi”. La donna ha dovuto attendere l’intervento di un bulldozer dei vigili del fuoco per riuscire a mettersi in salvo, “Ci hanno messo un’ora e mezza con un buldozer per aprire una via di fuga”.

Ora Andrea si trova al sicuro a Philadelphia e sta attendo che lo raggiunga la moglie. L’appartamento della coppia nel centro di Los Angeles è ancora al sicuro, ma l’odore di fumo nell’aria è evidente, e la minaccia di nuovi roghi preoccupa i residenti. “Ora cercheremo di capire com evolve la situazione. Il prossimo passo è cercare un nuovo lavoro per mia moglie, dato che la casa dove lavorava è stata distrutta dalle fiamme”, conclude Andrea.

Andrea e la moglie