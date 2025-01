Gli eventi patrocinati da Cassano Magnago aiuteranno la promozione del commercio

A Cassano Magnago gli eventi patrocinati dal Comune diventeranno anche un momento di promozione del commercio cittadino. È una novità approvata all’unanimità dal consiglio comunale, su proposta degli stessi esercenti.

«Il nuovo regolamento sul patrocinio comunale prevede ora che chiunque organizzi attività debba mettere a disposizione un gazebo 3 per 3 per la promozione dei nostri commercianti», spiega l’assessore alle attività economiche e produttive Massimo Zaupa.

Operativamente la gestione del gazebo sarà fatta con il coordinamento del Duc, con una attenzione specifica rispetto ai singoli eventi, per individuare le attività commerciali più adatte alla promozione rispetto ad ogni singolo contesto.

«Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei commercianti che sempre più faticano a promuoversi. Una richiesta che, non a caso, ha messo d’accordo tutto il consiglio comunale al di là di ogni differenza».

La novità sarà presentata nel dettaglio lunedì prossimo (ore 21, Sala Crespi del municipio) in una riunione in cui si inizierà la preparazione del Carnevale 2025 e si traccerà il bilancio delle iniziative nella scorsa stagione natalizia.