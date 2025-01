“Gli strumenti della guerra”, a Saronno uno sguardo analitico sull’industria bellica in Italia

Questa sera, giovedì 23 gennaio alle 21 alla Sala Monti della Casa del Partigiano in via Maestri del Lavoro 2 a Saronno, è in programma un incontro pubblico sul tema “Gli strumenti della guerra: uno sguardo analitico sull’industria bellica in Italia”.

L’evento vedrà la partecipazione del professor Carlo Tombola, fondatore di The Weapon Watch, l’Osservatorio sulle armi nei porti europei e del Mediterraneo, che presenterà un’analisi approfondita e critica sull’industria bellica italiana, esplorando il ruolo strategico dell’Italia nella produzione e nel commercio di armamenti.

Figura di spicco nel campo della ricerca e del monitoraggio sul commercio di armamenti, Carlo Tombola attraverso The Weapon Watch ha denunciato le operazioni di transito di armi nei porti europei e mediterranei, spesso dirette verso aree di conflitto. La sua attività si colloca nell’ambito di una più ampia battaglia per la pace e la trasparenza nel settore bellico.

«Nel contesto geopolitico attuale, caratterizzato da conflitti diffusi e da una crescente attenzione verso il ruolo delle industrie belliche, l’incontro rappresenta un’occasione per comprendere meglio le dinamiche che alimentano il mercato delle armi – spiegano gli organizzatori – In particolare, l’intervento del professor Tombola offrirà spunti per riflettere sul legame tra produzione bellica, esportazioni e le responsabilità etiche e politiche dell’Italia. Un’opportunità per approfondire un tema spesso trascurato ma fondamentale per comprendere le dinamiche della politica internazionale e il ruolo del nostro Paese».

L’iniziativa è promossa dalla sezione Anpi Comandante Bruno, dalla Casa del Partigiano, dalla 3ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e dall’Isola che non c’è.

Ingresso libero