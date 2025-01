Guida senza patente, due denunciati a Gemonio e in Valganna

Nell’ambito dei normali controlli della circolazione stradale, nella serata di domenica scorsa i carabinieri della Compagnia di Luino hanno segnalato alle competenti autorità penali e amministrative due persone, fermate alla guida di autoveicoli e risultate sprovviste di patente di guida o, addirittura, della copertura assicurativa.

Alle ore 20.20 i militari della Stazione di Cuvio hanno controllato in via Verdi di Gemonio una Ford Focus, condotta da un 41 enne del luogo. Nel corso del controllo è emerso che l’uomo non disponeva della patente di guida, poiché scaduta di validità il 17 aprile del 2022. Inoltre il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa da cinque mesi, risultava già sottoposto a sequestro amministrativo. Per questo motivo, in presenza anche dell’aggravante della recidiva commessa nel biennio, l’autovettura è stata affidata a un custode giudiziale. Il 41 enne, denunciato a piede libero per guida con patente revocata, è stato anche sanzionato.

In azione anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile luinese, che, verso le ore 21.00, hanno fermato in via Riboni di Valganna una Volkswagen Golf condotta da un 51 enne residente a Ferrera di Varese, che aveva eseguito una pericolosa manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un’intersezione stradale. Nel corso del controllo è emerso che l’uomo era sprovvisto della patente di guida, poiché ritirata il 14 dicembre 2021 essendo scaduta di validità e mai rinnovata. Nella circostanza, al 51 enne sono stati contestati gli artt.148 e 216 del Codice della Strada. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Le definitive responsabilità dei due conducenti verranno naturalmente stabilite dalle competenti autorità. Le due violazioni accertate dai carabinieri documentano in termini preoccupanti la problematica creata dagli utenti della strada che, ben consapevoli delle conseguenze penali e amministrative cui si espone colui che mette in moto e circola alla guida di un veicolo a motore senza avere la patente, nonché dei concreti pericoli per gli altri utenti della strada, affrontano sconsideratamente il rischio. In caso di incidente stradale, ad esempio, le conseguenze possono andare ben oltre le sanzioni amministrative.

Le compagnie assicurative potrebbero rifiutarsi di coprire i danni, lasciando il conducente esposto a notevoli rischi finanziari ed esercitando il diritto di rivalsa, ovvero chiedendo al conducente di rimborsare le somme eventualmente pagate per danni a terzi.

La problematica aumenta esponenzialmente nel momento in cui il veicolo è altresì sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, contingenza che si ripercuote sugli automobilisti virtuosi che rispettano la legge. In questi casi l’automobilista che viaggia senza assicurazione è tenuto personalmente al risarcimento dei danni provocati. Qualora ci dovessero essere delle difficoltà nel riuscire ad ottenere risarcimento dei danni, il danneggiato può anche ricorrere al Fondo Garanzia Vittime della Strada. Si tratta di un importante strumento grazie al quale si ottiene la copertura dei danni subiti sia da un punto di vista materiale sia alla persona.