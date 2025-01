“Ho raccolto cinque sacchi di rifiuti sulla riva dell’Arnetta a Gallarate”

Buongiorno,

Sono Enzo Imbellone, ex dipendente di Aemme linea ambiente Gallarate.

Le scrivo non per ottenere visibilità, non mi serve. La situazione di abbandono dei rifiuti da parecchi mesi imperversava sui social dei gruppi di Gallarate. Ormai una situazione insostenibile e per la città di Gallarate. Non vivo più a Gallarate, vengo ogni mese a trovare i miei affetti familiari. Il mio senso civico mi ha imposto di fare qualcosa e scendere sulla sponda dell’Arnetta.

L’ultimo intervento di pulizia è stato nel luglio 2024 insieme ad Ambrogio Fanali. Stamattina (mercoledì 29 gennaio) munito di guanti e scarpe antiscivolo, mi sono messo all’opera e in un’ora circa ho raccolto: lattine di alluminio e bottiglie di birra e altri rifiuti, tra i quali sacchetti per le deiezioni canine. Totale cinque sacchi da 90 litri.

Spero che questo serva a stimolare le coscienze di questi “zozzoni”, ma ho i miei dubbi.

Nel ringraziarla la saluto cordialmente insieme al suo staff