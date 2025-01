I Mastini ospitano il Feltre: è quasi uno spareggio per il terzo posto

La formula della IHL, e in particolare del suo “Master Round”, consente alle squadre impegnate di dover spesso disputare partite decisive per la classifica attuale e futura. È il caso di quel che sovente accade anche ai Mastini, e il match che attende la squadra di Gaber Glavic all’Acinque Ice Arena va proprio in questa direzione.

Sabato 25 gennaio (primo ingaggio alle 18,30) i gialloneri affrontano il Feltre in un incontro che può davvero valere il terzo posto al termine della seconda fase. Mastini e Picchi sono infatti appaiati a quota 25 punti (il Varese ne ha fatti 9 nel Master Round, i veneti 8): con quattro giornate rimanenti dopo quella in programma, sopravanzare gli avversari può essere quasi decisivo in chiave playoff.

Salvo variazioni dell’ultim’ora il Varese si dovrebbe schierare con la stessa formazione che sabato scorso ha perso di misura a Caldaro, con l’aggiunta però di Alex Bertin che completerà così le linee di difesa. C’è curiosità, piuttosto, intorno al portiere: da quando è arrivato, Artur Ohandzhanian si è preso il posto da titolare ma è probabile che vedremo presto Matonti a difesa della guardia. Se non sarà con il Feltre, questo avverrà prossimamente.

Gli avversari dei gialloneri sono formazione tosta, che fin dall’inizio del torneo veleggia nelle zone altissime della classifica e – come Vanetti e compagni – sta prendendo la rincorsa verso le Final Four di Coppa Italia dell’Acinque Ice Arena. A livello di pericolosità, gli uomini più in vista sono l’esperto finlandese Markus Korkiakoski e il ceco Martin Kadlec, ma senza dubbio il gioco ruota anche attorno a Jozef Foltin (ceco ma di licenza italiana), campione IHL l’anno scorso con il Pergine e giocatore che molti tifosi varesini avrebbero visto bene con addosso il giallonero.

DIRETTAVN – La partita dell’Acinque Ice Arena sarà arbitrata da Bedana e Gruber (assistiti da Bicciato e De Cristofaro) e andrà in scena quasi in contemporanea con quella della Openjobmetis di basket. Per questo VareseNews aggiornerà con costanza sul risultato e l’andamento del match di via Albani attraverso il liveblog #direttaVN già attivo dal venerdì pomeriggio e disponibile CLICCANDO QUI.

IHL – MASTER ROUND PROGRAMMA (6a giornata, sabato 25/1): VARESE – Feltre (18,30); Appiano – Caldaro (19,30); Aosta – Alleghe (20,00).

CLASSIFICA: Caldaro 36; Aosta 29; Feltre, VARESE 25; Alleghe 16; Appiano 13.

