I Mastini travolgono l’Alleghe senza Vanetti, fuori per “scelta tecnica”

Nel secondo match del Master Round di IHL – ospite l’Alleghe in via Albani – Varese vince, e vince di tanto (7-2) mettendo sul ghiaccio un gioco praticamente perfetto, nonostante il potenziale contraccolpo psicologico della dipartita di Perla e le molte assenze.

Tra queste anche quella non prevista di capitan Vanetti, che coach Gaber Glavic ha tenuto fuori per scelta tecnica, almeno per questa partita. Nessun commento a tal proposito da parte della società che a inizio campionato ha dato rotta, timone e carte nautiche all’allenatore sloveno, ribadendo totale fiducia con il chiaro obiettivo di fare bene in tutte e due le competizioni.

La società conferma inoltre che ci si sta muovendo per trovare un rinforzo dopo l’arrivo del nuovo portiere Ohandzhanyan, stasera in tribuna: si lavora in tre direzioni; il mercato italiano, quello ucraino e giocatori con doppio passaporto.

Sul ghiaccio partita facile per i gialloneri, grazie anche ad un Franchini finalmente ritrovato del tutto, a un Maekinen capace di produrre una mole incredibile di gioco oltre ad un gol da antologia ed un ottimo Matonti tra i pali. Degno di nota anche il gol dell’altro Matonti, Marco, alla sua prima rete stagionale. A proposito di note, ce n’è anche una negativa, legata alla designazione arbitrale: assurdo far arbitrare l’Alleghe a Melissa Boverio, dopo i gravi problemi avuti con la società veneta, problemi che in qualche modo sono emersi nel corso della partita. Risultato messo in cascina, ora serve trovare serenità e stabilità, e se dalla calza della befana calasse anche un giocatore sarebbe decisamente un buon modo per iniziare l’anno.

PRIMO INGAGGIO – Le Civette planano a Varese dopo un’ottima prova contro Aosta, certamente carichi e determinati a fare bene. Sotto la volta dell’Acinque Ice Arena si respira un’aria strana, quasi di disorientamento a causa dell’improvvisa mancanza di Rocco Perla, richiamato in Finlandia per il servizio militare. Oltre al 2 giallonero non ci sono Perino, in Nazionale con gli azzurrini, Fanelli e Piroso, in recupero da fastidiosi acciacchi. Manca anche capitan Vanetti, che giustifica l’assenza parlando di «scelte tecniche di società e allenatore», piuttosto bizzarre viste da fuori.

LA PARTITA



I – Varese che comincia con il freno tirato, Alleghe ha subito una buona occasione, che Matonti neutralizza. Gioco che non decolla, con entrambe le squadre poco incisive per un hockey di basso livello. A 4:50 Tilaro contrasta un avversario e viene ingiustamente punito per un colpo di bastone inesistente; qualche istante dopo stessa sorte per Iori, anche lui cacciato ingiustamente dal ghiaccio per lo stesso motivo. Alleghe ci prova con Aleksandrov che ha un bel disco ma forza centralmente trovando pronto Matonti. Varese sembra trovare l’assetto: prima Franchini prova lo slalom solitario, ma non trova l’angolo, subito dopo Ghiglione è bravo a sottrarre un disco dietro la gabbia di De Nardin, offrendo un disco d’oro per Tilaro che segna e “dedica” il gol a Vanetti verso cui volge lo sguardo. Il gioco si ferma, sembra che un giocatore dell’Alleghe non abbia il paracollo, e qualcuno (la stupidità latente rimane un male molto diffuso) dalla panchina grida qualcosa all’arbitra Melissa Boverio. Questa esce dal ghiaccio, sembra per andare a dire qualcosa all’aggressore verbale, ma dopo qualche minuto gli animi si calmano. Varese gioca un ottimo power play, e solo grazie agli straordinari dell’estremo delle civette lo score non cambia. Mastini che spingono, prima con Franchini, a cui non riesce una bella magia, poi con Raimondi e subito dopo con Maekinen che però sbaglia mira, è un buon Varese.

Passa qualche minuto e Soppelsa stende in maniera ingenua un avversario, Varese che imbastisce un ottima manovra, trovando il muro di De Nardin, che però nulla può fare sulla magia di Maekinen che toglie le ragnatele dal sette della porta avversaria da posizione impossibile. 2 a 0 alla fine del primo drittel.

II – Si torna a giocare con Varese che entra subito per chiudere la partita, Maekinen, che questa sera sembra più attaccate che difensore, prova la discesa solitaria ma senza fortuna, Franchini lo imita, ma stavolta è De Nardin a dire no. Varese spinge e Alleghe difende, costringendo Moberg al fallo, Varese che non segna ma gioca un’altra bella superiorità. Altra discesa solitaria di un terzino, stavolta Mike Mazzacane, ed altro fallo delle Civette, probabilmente provate dal precedente match con Aosta e spesso in ritardo. Mastini che dominano il ghiaccio con Schina che prova dalla distanza, ma fuori misura. Il gol arriva dal bastone di Marcello Borghi, bravo ad agganciare l’assist perfetto di Maekinen. 3 a 0. Partita a senso unico, con buchi enormi nelle maglie dei veneti, ci prova anche Marco Matonti che due metri dopo la blu fa partire un missile che si insacca alle spalle di De Nardin, il quale stavolta qualche colpa ce l’ha. Tocca a Franchini, che si libera di un avversario e riesce a segnare alla sua maniera, su tiro dalla corta distanza. Alleghe nervoso, con Vallazza che si prende addirittura una penalità parita per proteste, e Iori che manda a quel paese l’arbitra che giustamente lo manda a sbollire in panca dei cattivi. Varese in 5 contro 3 la mette dentro per la sesta volta con Ghiglione, e 4 minuti più tardi con Raimondi, 7 a 0 alla seconda sirena.

III – Terza ed ultima frazione che vede ancora Varese in avanti, prima Tilaro poi Franchini scaldano la pinza di De Nardin, che nonostante il pesante parziale rimane concentrato. L’Alleghe si prende due minuti per troppi giocatori sul ghiaccio ma poco dopo sembra destarsi dal torpore delle due prime frazioni, impostando azioni verso le quali Matonti da il meglio di sé in due occasioni, la prima su Alessio e la seconda, strepitosa, su Soppelsa. Civette ancora in avanti, e stavolta è lo stesso Matonti, Filippo, ad intervenire su un attaccante stendendolo, penalità e rigore per gli ospiti, che però Moberg si fa parare. Squadre che non hanno più ossigeno, ne approfitta Alleghe che passa per due volte, a 47:10 e sette minuti più tardi con Alessio, togliendo la gioia del meritato shot out a Matonti.

MASTINI VARESE – ALLEGHE 7-2

(2-0, 5-0, 0-2) MARCATORI: 7’49” Tilaro (V – Ghiglione), 15’13” Maekinen (V – Schina, Kuronen), 28’28” Borghi M. (V – Schina, Maekinen), 31’42” Matonti M. (V – Ghiglione, Kuronen), 33’37” Franchini (V – Schina), 34’56” Ghiglione (V – Maekinen, Borghi M.), 38’57” Franchini (V – Borghi P., Raimondi), 47’10” Alessio (A – De Val, Iori), 54’44” Shamardin (A – Alessio) VARESE: Matonti F. (Mordenti); Bertin, Schina, Raimondi, Crivellari F., Crivellari A., Matonti M., Mazzacane E., Maekinen, Fornasetti, Allevato, Tilaro, Vanetti, Borghi M., Borghi P., Franchini, Kuronen. All. Glavic

ALLEGHE: De Nardin, (Scola); Costantin, Shamardin, Podolskiy, Da Tos, Angoletta, Martini, Vallazza, Aleksandrov, Podolskiy, Caldart, Manfroi, Martini, Iori, Fontanive, Alessio, Soppelsa, De Val, Moberg, Mäkelä. All. Surenkin

ARBITRI: Luca Boverio, Melissa Boverio (Brenna, Pignatti)

NOTE: Penalità: V 6’, A 58’ (pen. partita a Vallazza e Levis). Superiorità: V 3/11 , A 0/3. Spettatori: 750.

IHL MASTER ROUND (2° turno)

RISULTATI: Appiano – Feltre 2-5; VARESE – Alleghe 7-2; Aosta – Caldaro 2-4.

CLASSIFICA: Caldaro 27; Feltre, Aosta 23; VARESE 19; Appiano 13; Alleghe 12.