Rocco Perla torna in Finlandia, al suo posto l’ucraino Ohandzhanyan

Come anticipato ieri sera, il portiere dei Mastini Rocco Perla lascerà nelle prossime 24 ore l’Italia per prestare servizio militare in Finlandia, leva obbligatoria che durerà almeno 6 mesi. HCMV Varese Hockey conferma che il contratto in essere con l’atleta rimane valido, quindi più che un addio sembra un arrivederci.

A sostituirlo sarà l’ucraino Artun Ohandzhanyan (detto anche Ogandzhanyan) ma che per noi italiani ha anche un soprannome più pronuciabile, “Oggy”. Pronta per lui la maglia numero 30. Nato a Kharkov, in Ucraina, nel 2000, Artun ha iniziato a giocare nelle giovanili del Druzhba-78 Kharkov per guadagnarsi la maglia da titolare nella propria nazionale Under 18 nel 2017, il portiere ha avuto anche esperienze negli USA giocando in team universitari e lege junior come i Twin City Thunder, i New Hampshire Jr. Monarchs, gli Ogden Mustangs ed altre, tornando poi in Europa, e più precisamente in Svezia, prima tra i pali del Boro/Vetlanda HC in seconda divisione e nello Kiruna IF.

A febbraio 2024 ha firmato un contratto con gli Aalborg Pirates squdra che milita nella serie maggiore del campionato danese di hockey su ghiaccio. Sempre con la maglia della nazionale, questa volta Under 20, è stato premiato come uno dei migliori portieri nel Campionato Mondiale U20 Divisione IB nel 2020. Ogandzhanyan è alto 183 centimetri per 82 chilogrammi, ed è una pinza sinistra. E’ paragonabile, grazie alle norme vigenti, in tutto per tutto a un giocatore italiano.

I Mastini, nel frattempo, stanno riassorbendo il KO di misura patito a Feltre per presentarsi al meglio al match dell’Epifania contro l’Alleghe. Si gioca lunedì 6 a partire dalle 19,30 all’Acinque Ice Arena: necessario ripartire per non perdere troppo terreno dalle prime della classe.