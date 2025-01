Il 2025 porta a Varese nuovi marciapiedi

Nuovo anno, nuovi marciapiedi. In questi giorni del 2025 il comune di Varese sta portando avanti i lavori di riqualificazione di diversi marciapiedi della città.

Gli interventi riguardano in particolare l’eliminazione delle barriere architettoniche e la posa del nuovo manto. In queste ore si stanno ultimando i lavori sul marciapiede di via Piemonte, percorso pedonale che collega anche il Cimitero di Masnago. È iniziato anche l’intervento in un tratto di marciapiede di via Crispi in zona Brunella. I lavori proseguiranno poi sempre sui marciapiedi di via Dandolo, dall’incrocio con via Sabotino e il Tribunale, in viale Valganna e via Dezza. Queste ultime due vie sono state anche asfaltate durante l’estate.