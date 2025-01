Il cuoco tiktoker di “Ciao Amis!” con la pro loco di Ranco. Venerdì 17 “la giornata del dialetto”

Cosa bolle in pentola? I volontari della Pro Loco di Ranco hanno postato nella giornata di ieri un brevissimo video in compagnia di Mirko Villa, chef seguitissimo su Tiktok con il nick “Ironcuoco” e celebre per le sue ricette in dialetto milanese e per il suo “Ciao Amis”. Un indizio su quello che potrebbe essere la sorpresa dei ranchesi annunciata per il 17 gennaio?

Domani si celebra infatti la giornata del dialetto e i volontari della Pro Loco del Basso Verbano ogni anno preparano un’iniziativa speciale dedicata. L’ultimo video della serie, realizzato nel 2024, molto divertente e apprezzato, è stato citato dalla stampa nazionale e perfino premiato recentemente come primo classificato del concorso “Tira fuori la lingua” dedicato proprio alla scoperta e salvaguardia dei dialetti locali.

Anche Zio Paperone parla dialetto

Del dialetto si parla molto in questi giorni anche per altre iniziative originali come la recente campagna di EasyJet “Alura Andem” scelta per lanciare le nuove rotte da Milano Linate e Malpensa.

Estremamente concreto e diretto, il dialetto si presta anche ai dialoghi di fantasia. E in occasione della ricorrenza del 17 gennaio, parlano in dialetto anche i personaggi Disney, con una storia in milanese dal titolo “Zio Paperone e il PdP 6000”, pubblicata sull’ultimo numero dell’intramontabile fumetto.