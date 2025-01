Il Daverio Casula di Varese si candida ad attivare il corso 4 + 2 del percorso CAT

Ultimo giorno utile per presentare le candidature dei percorsi di istruzione tecnici e professionale 4 + 2. Tra le richieste presentate anche quella dell’Itet Daverio Casula Nervi di Varese che ha ideato un’offerta legata alla proposta CAT ( Costruzioni Ambiente e Territorio).

«Abbiamo scelto questo percorso perchè è finalizzato alla formazione di un profilo molto specifico che ottiene il completamento con il biennio di alta formazione» spiega la dirigente Nicoletta Pizzato.

L’istituto varesino ha pensato subito di aderire alla riforma dell’istruzione e formazione professionale approvata nell’agosto scorso: « Solo qualche giorno fa, però, abbiamo avuto le indicazioni precise e ci siamo attivati. Abbiamo inoltrato la proposta e siamo in attesa della risposta».

La cautela è d’obbligo per la dirigente Pizzato: il percorso CAT è molto particolare, non prevede un corrispondente professionale o di formazione regionale come previsto dalla riforma. La particolarità di questa offerta formativa richiede, dunque, un adattamento alle caratteristiche richieste dalla normativa.

« L’offerta del CAT 4 + 2 introduce delle novità sostanziali, ma meno preponderanti rispetto ad altri percorsi – chiarisce la dirigente – Ci sono materie di insegnanti della stessa classe di concorso che già attuano programmi, progetti o laboratori integrati. Nel biennio è previsto l’insegnamento del diritto: nel nuovo quadriennale sarà insegnato in prima e avrà ore di potenziamento al terzo e quarto anno a supporto di geopedologia, estimo ed economia».

Chi otterrà il diploma CAT in quattro anni potrà scegliere se fermarsi, andare all’università o proseguire nel biennio dell’ITS Red collegato al Daverio: « Nel caso si prosegua con l’alta formazione, l’ammissione al biennio è automatica. – ricorda Nicoletta Pizzato – La scuola è tra i soci di ITS Red e abbiamo maturato un’esperienza apprezzata nell’ambito del building o construction management. Abbiamo un partner aziendale importante e molto conosciuto nel territorio».

La dirigente è fiduciosa ma resta in attesa della decisione finale: « nei nostri open day abbiamo presentato a grandi linee questa novità. In caso otterremo risposta positiva, riconvocheremo tutti per il prossimo 24 gennaio così da dare le informazioni precise su questa novità».