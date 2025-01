Il Liceo Sereni di Luino tra i semifinalisti del concorso nazionale “Mad For Science”

Il Liceo “Sereni” di Luino ha partecipato al concorso Mad for Science promosso dalla fondazione Diasorin e si è qualificato tra i 50 semifinalisti.

Il concorso Mad for Science è un concorso nazionale che premia la passione per le scienze ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come iniziativa di valorizzazione delle eccellenze. Ora, entro il mese di marzo, il gruppo degli studenti Catrin Battaglia (3C), Samuele Borin e Diana Moroni (4 A), Alessio Mottarelli e Leonardo Belotti (4C), coordinati dalle docenti Lisa Lecchi e Elena Porazzi, entreranno nella fase realizzativa del progetto.

I ragazzi confrontandosi con aziende, enti di ricerca e Università produrranno e realizzeranno esperienze laboratoriali per il monitoraggio di antibiotici e/o loro residui in matrici biologiche, affrontando una delle più importanti sfide in ambito sanitario: la resistenza agli antibiotici.

Ai vincitori del concorso verranno erogati fondi destinati all’ampliamento e al miglioramento del laboratorio scientifico della scuola. Il progetto si inserisce nei percorsi di PCTO coordinati dalla professoressa Silvia Sonnessa.

Ulteriori approfondimenti nel sito web del concorso: https://madforscience.fondazionediasorin.it/