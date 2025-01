Il mercato torna in centro a Sesto Calende. Tutti contenti

Oggi si è svolto il primo mercato sperimentale nel centro storico di Sesto Calende, segnando il ritorno di una tradizione profondamente radicata nella comunità sestese. Dopo quattro anni di collocazione provvisoria, il mercato è tornato nella sua sede naturale, un risultato che l’Amministrazione Comunale ha raggiunto in meno di sei mesi dall’insediamento, mantenendo una promessa importante per la città.

Il ritorno del mercato in centro rappresenta non solo un passo significativo per la vita economica e sociale di Sesto Calende, ma anche il recupero di un simbolo identitario per i sestesi. Grazie a un’organizzazione accurata e alla collaborazione di tutti, ambulanti, funzionari e dipendenti comunali, il mercato si è svolto in maniera regolare, con la Polizia Locale che fin dalle prime ore del mattino ha sovrinteso ogni fase dell’allestimento delle bancarelle e con l’Ufficio Commercio presente sul campo per raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili.

Come prevedibile in questa fase, sono state registrate alcune piccole criticità nel passaggio dalla progettazione su carta alla realtà, ma già si stanno studiando accorgimenti per ottimizzare ulteriormente la disposizione delle bancarelle, garantendo sicurezza e fruibilità. Questo primo successo getta le basi per un continuo miglioramento, che punta non solo a rendere il mercato più funzionale, ma anche a rilanciare il centro storico come fulcro commerciale e turistico della città.

Il servizio navetta ha riscosso un’ottima risposta da parte dei cittadini, confermando l’utilità delle soluzioni integrate per agevolare la partecipazione. Un ulteriore beneficio arriverà con l’apertura del parcheggio Marna, che era prevista da cronoprogramma per fine agosto, aggiungendo una risorsa fondamentale per la mobilità e l’accessibilità del mercato.

Sesto Calende non solo recupera una tradizione che non si voleva perdere, ma avvia un percorso di rilancio e innovazione. Le premesse per un futuro ricco di novità e miglioramenti sono state gettate, con l’obiettivo di restituire lustro al mercato e dare nuovo respiro alle attività commerciali del centro.