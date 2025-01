Il mondo del cinema dice addio a David Lynch

È morto all’età di 79 anni il grande regista David Lynch. A dare la notizia è stata la famiglia attraverso un post su Facebook, direttamente dal profilo del grande artista americano:

È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, “tieni d’occhio la ciambella e non il buco”. È una bellissima giornata con sole dorato e cielo azzurro lungo tutto il percorso.

Regista, sceneggiatore e produttore, spesso anche nel ruolo di montatore, scenografo, progettista del suono e attore nei suoi stessi film. È stato anche occasionalmente musicista, cantante e scrittore. Un artista a 360 gradi che ha regalato grandi pellicole come Mulholland Drive o Elephant Man, di culto come Dune, e una delle serie tv di maggiore successo come Twin Peaks. Vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1990 per Cuore selvaggio e un Oscar alla carriera nel 2020.