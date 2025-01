Il primo varesino arrivato in cima all’Everest al Salone Estense di Varese

Venerdì 24 gennaio alle ore 21 al Salone Estense di Varese si terrà l’incontro dal titolo “Progetto Everest. La mia avventura sul tetto del mondo” di Damiano Salvato. È Il racconto del primo varesino cha ha raggiunto la cima della montagna più alta della terra.

Nella serata organizzata dal Cai di Varese Salvato racconterà il cammino che lo ha portato sul tetto del mondo, la motivazione che lo ha spinto, la soddisfazione che ha vissuto.Il monte Everest, con i suoi 8848 metri la montagna più alta della terra, è stato per lungo tempo meta di ardite spedizioni che hanno tentato di raggiungerne la vetta. Salito per la prima volta nel 1953 dal neozelandese Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay, ha visto negli ultimi decenni un numero sempre maggiore di alpinisti affollarsi alle sue pendici. Secondo l’Himalayan Database il numero degli alpinisti arrivati sulla sua vetta è oggi pari a 12.884. Un simile numero non deve però fare pensare che la scalata di questa montagna sia una salita alla portata di tutti o paragonabile a quella delle più alte cime delle Alpi: nessun database registra il numero di coloro che non ce l’hanno fatta ad arrivare in cima, e purtroppo non sono pochi gli alpinisti che dalla montagna non hanno fatto ritorno.

Nel complesso il 2024 è stato un anno record per l’Everest: ben 861 alpinisti hanno raggiunto la vetta. Tra di loro, il 23 maggio, c’era anche un varesino: Damiano Salvato, di Morazzone. Damiano è stato così il 78° italiano a raggiungere la vetta del monte Everest. Prima dell’Everest aveva già salito 3 delle celebri 7 summits, le montagne più alte dei sette continenti: il monte Elbrus, il Kilimangiaro e l’Aconcagua. Trentaquattrenne chirurgo ortopedico, Damiano ha raggiunto questo traguardo con sacrificio ed una lunga preparazione.