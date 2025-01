In duecentocinquanta sulle piste della Valmalenco con lo Sci Club Cassano Magnago

Stagione al ‘top’ di presenze e partecipazione anche in questo inverno 2025 per lo Sci club Cassano Magnago.

A partire da sabato 18 gennaio – e fino al 15 febbraio – lo sci club Cassano Magnago porterà stabilmente sulle piste di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), tra corsisti e semplici amatori, più di 250 persone con cinque pullman.

“Il dato che anche per questa stagione si riaffaccia come il più interessante, è senz’altro quello rappresentato dalla presenza dei giovani ed adulti tra i 18 e 30 anni che stanno riscoprendo la voglia di imparare a sciare: fra gli oltre 120 corsi totali attivati, sono oltre 40. Bissati i corsi di snowboard, fra iscritti come esperti e principianti. Il tutto accompagnato dal consueto ‘esercito’ dei nostri piccoli sciatori che si confermano, con le loro famiglie, nel numero e nell’età”.

“Sempre molto attivo il settore agonistico con i nostri giovani atleti impegnati fra allenamenti e gare del circuito provinciale. Consolidata anche la struttura organizzativa e gestionale dello Staff, che registra la presenza dei propri giovani accompagnatori per l’impegnativa attività di supporto costante a bimbi,

loro famiglie e corsisti adulti per tutta la giornata sulla neve”.

La chiusura dei corsi, con l’attesissima garetta e grande festa finale, è in programma sabato 15 febbraio a Chiesa.

Ma non è solo ‘corsi’ lo sci club Cassano.

Molti sono gli appuntamenti in programma per la stagione 2025, consultabili su tutte le piattaforme social del Cassano e sul sito www.sciclubcassano.com. Due su tutti: il tradizionale Trofeo “Città di Cassano Magnago”, gara aperta a tutti i soci sci club ed ai residenti di Cassano Magnago prevista sabato 01 marzo 2025 a Sestrière (TO), e l’organizzazione dei Campionati Provinciali di Varese in programma per fine marzo.