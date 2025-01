Incendio a Taino, fiamme in una taverna: nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio alle ore 16.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Damiano nella frazione di Taino, Cheglio, per un incendio divampato nella taverna di un’abitazione a due piani.

L’allarme è scattato per il denso fumo che si è sprigionato dalla struttura. Le squadre dei pompieri sono giunte tempestivamente sul posto e hanno domato le fiamme, evitando che si propagassero agli altri locali dell’abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa un’ora. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.