Incendio in una pizzeria a Somma Lombardo, cucina inagibile

Sabati 11 gennaio, poco dopo le 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Somma Lombardo in piazza Santo Stefano per un incendio all’interno della cucina di una pizzeria. Le persone all’interno sono state fatte evacuare e le fiamme sono state prontamente circoscritte ed estinte. La cucina del locale è stata dichiarata inagibile dagli stessi vigili del fuoco. Non ci sono feriti.