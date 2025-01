Incidente in via Melzi a Rescaldina, tre persone ferite

Incidente in via Melzi a Rescaldina dove sono rimaste ferite tre persone: un ragazzino di 13 anni e due uomini di 49 e 51 anni.

Un fatto accaduto alle 17.40 di oggi, mercoledì 22 gennaio, in prossimità della ferrovia. Sul posto per portare le prime cure ai feriti due ambulanze e due automediche. A gestire la viabilità che ha subito alcuni rallentamenti la Polizia Locale.

Sempre nel tardo pomeriggio i soccorritori del 118 sono stati impegnati in via Bainsizza dove due auto si sono scontrate all’altezza del sottopasso stradale vicino a via Venezia. In questo caso un’automobilista è stata portata in codice giallo al pronto soccorso.