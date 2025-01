Incidente sull’autostrada A9 tra Como e Grandate, grave un uomo di 74 anni

Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guard rail all’altezza della barriere di Grandate. E’ successo questa mattina poco prima delle 11,30 sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Como.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto – un uomo di 74 anni – ha avuto un malore e non è riuscito a controllare la vettura che è andata a sbattere contro una delle strutture del casello, mettendo tra l’altro temporaneamente fuori uso il Telepass.

Il conducente ha riportato un trauma cranico, al volto e all’addome. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza per i soccorsi, insieme ai Vigili del Fuoco di Como e alla Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato.