Indagini in corso per un cadavere trovato a Luino in via San Pietro

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato venerdì mattina in via San Pietro a Luino in un’area verde nella zona non distante dal cimitero e dalla caserma del comando compagnia dei carabinieri.

Sono stati proprio i militari ad intervenire dopo la chiamata di soccorso al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza.

Il ritrovamento dalle prime informazioni raccolte è avvenuto dopo le 11 da una passante: una signora che transitava nella via e per caso ha visto il corpo.

Viste le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo non è ancora stato compiuto un riconoscimento ufficiale.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Stazione cittadina.