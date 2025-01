Inferno di fuoco a Los Angeles: la casa di Rudi Bianchi ridotta in cenere

Sulla collina di Pacific Palisades a Los Angeles in California abita, anzi, abitava anche Rudi Bianchi, fratello di Bambi Bianchi Lazzati, volto noto della cultura varesina e direttore organizzativo del Premio Chiara-Festival del racconto. «Della sua casa non rimane più niente, solo cenere – racconta Bambi Lazzati tra le lacrime -. Come non rimane più nulla della sua grande collezione d’arte e fotografia. Le fiamme hanno divorato tutto alla velocità della luce. In un minuto il fuoco, alimentato da un vento impetuoso, brucia un’area grande come due campi di calcio».

Rudi Bianchi, il figlio e i nipoti si sono salvati e hanno trovato rifugio nella casa della moglie, in una zona sicura. In un messaggio alla sorella bambi, Rudi scrive: «Una vera tragedia siamo tutti evacuati. È un inferno incredibile. Qui tutto brucia e delle nostre case non rimane più nulla: solo cenere».

PROTAGONISTA AL PREMIO CHIARA

Due anni fa Rudi Bianchi, imprenditore che da 40 anni risiede negli Usa, era stato protagonista di una serata del Premio Chiara insieme al vicedirettore del Post Francesco Costa (dal 19 aprile sarà il nuovo direttore), esperto conoscitore degli Stati Uniti, in particolare della California a cui ha dedicato un libro. In quell’occasione Bianchi parlò proprio di Los Angeles, città indecifrabile, dalle mille sfaccettature e per questo difficile da incasellare.

L’INCENDIO PIÙ DISTRUTTIVO DI SEMPRE

Dal video che ci è stato inviato si vede il quartiere Pacific Palisades, dove risiedono molte celebrità, totalmente devastato dalle fiamme. Non c’è nemmeno un’abitazione che si è salvata, mentre sono tante le macchine abbandonate per strada e le linee elettriche abbattute.

Nella storia di Los Angeles ci sono stati altri incendi che hanno messo in ginocchio la città, ma quello di Palisades è indicato tra i più distruttivi di sempre: sono oltre 12.000 gli ettari andati distrutti e interi quartieri con migliaia di case e aziende ridotti in cenere. Sono circa 180mila le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuare le proprie abitazioni, con altre 200.000 in allerta evacuazione. Per il momento si contano 10 morti. Da una prima stima i danni ammonterebbero a circa 150 miliardi di dollari.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Baiden a causa della gravità degli incendi di Losa Angeles ha annullato la visita ufficiale in Italia.