La Eurotek UYBA torna a volare: 3-1 a Pinerolo e tre punti d’oro

Grande prova di forza per la Eurotek UYBA Busto Arsizio, che torna alla vittoria superando per 3-1 (19-25, 25-22, 17-25, 20-25) la Wash4green Pinerolo sul campo di Villafranca. I tre punti conquistati consentono alle biancorosse di salire a quota 32 in classifica, consolidando una posizione dentro al gruppo playoff, importante in un campionato sempre più competitivo.

La squadra di coach Barbolini ha approcciato al meglio il match, dominando il primo set con agilità. Tuttavia, le padrone di casa, trascinate da una Smarzek in grande spolvero (22 punti totali per l’opposto polacco), hanno reagito pareggiando i conti sull’1-1. Nonostante il momento di difficoltà, le Farfalle hanno saputo ritrovare concentrazione e continuità, imponendo il proprio ritmo e chiudendo i successivi due set a 17 e 20, grazie a un gioco fluido e ben orchestrato.

La regia di Boldini si è rivelata ancora una volta decisiva: non solo ha gestito al meglio le proprie attaccanti, portandole tutte in doppia cifra, ma ha anche contribuito personalmente con 6 punti. MVP del match è stata la solita Obossa, autrice di 18 punti con un eccellente 56% in attacco, mentre le bande Künzler (15) e Piva (11) hanno brillato sia in attacco sia in ricezione, supportate da una solida Pelloni.

Il gioco al centro ha mostrato segni di grande crescita, con una Van Avermaet scatenata (14 punti e 58% in attacco) e una Sartori determinante sia in attacco (10 punti con il 60%) sia a muro (4 muri). Da segnalare anche l’esordio positivo della neoacquisto Alexandra Lazic, che, subentrata a Kunzler nel finale, ha dato un importante contributo in ricezione, spegnendo un turno di battuta avversario particolarmente insidioso.

Per Pinerolo, gli sforzi di Smarzek e Sorokate (13 punti) non sono stati sufficienti per ribaltare l’inerzia della partita. Coach Marchiaro ha provato a cambiare le carte in tavola, inserendo Bracchi, D’Odorico e Sylves, ma la superiorità bustocca è emersa chiaramente nei momenti decisivi.

Con questa vittoria, la UYBA dimostra di essere in grande crescita, pronta ad affrontare le sfide future con determinazione e qualità.

A commentare la partita, Obossa che sottolinea la forza del gruppo: “Questa partita l’abbiamo giocata molto concentrate contro un avversario importante e in grande forma. La chiave per la vittoria? Sicuramente l’aver lottato su ogni palla ed avere avuto pazienza come ci aveva chiesto il nostro allenatore. Siamo state brave in tutti i fondamentali e credo che anche questa gara l’abbiamo vinta grazie alla forza del gruppo”.

La partita

Primo set – Sorokaite parte fortissimo al servizio (4-2), ma la UYBA c’è, recupera e super con Obossa (5-6); Van Avermaet e Sartori lavorano bene con Boldini (7-8), Kunzler attacca e fa ace (8-10). Le farfalle sono ottime in ricezione ed allungano con Obossa (11-14), Van Avermaet continua il suo show (11-15 e 12-16), mentre anche Kunzler si fa valere in seconda linea e in attacco per il 13-17. Smarzek ci prova ma i muri di Piva e Boldini salvano tutto (17-21 dentro D’Odorico per Perinelli), mentre nel finale le farfalle amministrano senza troppo soffrire: Kunzler (5 punti nel set al pari di Van Avermaet) mette a terra la doppietta che vale il 19-24, Boldini chiude 19-25.

Secondo set – Pinerolo parte alla grande con Smarzek (3-0), la UYBA commette qualche errore di troppo e le piemontesi ne approfittano (6-2); Piva e Van Avermaet recuperano (6-5 dentro Bracchi per Perinelli), Kunzler trova il pari con il mani-out del 7-7. Obossa di potenza supera (9-10), ma di procede a braccetto (12-12 Akrari); Smarzek sale in cattedra con la doppietta del 14-12, Piva attacca out il 15-12, mentre Boldini trova il cambiopalla del 15-13. Bracchi allunga (17-13 dentro Scola e Frosini), il muro di Akrari porta al 20-15. Kunzler e il muro di Sartori riaccendono la speranza (20-17 mentre si chiude il doppio cambio), Piva (attacco + muro) trova il -1 (20-19). Sartori mura ancora (20-20), Obossa c’è (21-21), ma Smarzek e Akrari trovano 3 set ball (24-21); proprio Smarzek (7 punti nel game) chiude 25-22.

Terzo set – Marchiaro conferma Bracchi in posto 4 e l’avvio è equilibrato (5-5 Kunzler risponde a Smarzek); Sartori mura il primo vantaggio biancorosso (5-6), Van Avermaet firma l’ace del 5-7, Obossa di forza trova il +3 (5-8). Kunzler con il mani-out e con l’ace allunga (7-11), Obossa due volte fa 7-13, mentre Sorokaite trova il cambiopalla (8-13). Obossa (6 punti nel game) lavora bene anche di fino (9-15 dentro Sylves per Cosi e D’Odorico per Bracchi), Sartori allunga ancora (attacco e muro fino all’11-19). Il set è ormai segnato: la UYBA amministra senza troppi assilli e chiude nel finale con Scola e Frosini al solito protagoniste del doppio cambio biancorosso. L’ultimo punto è proprio di Frosini (17-25).

Quarto set – Marchiaro conferma Sylves al centro e D’Odorico in posto 4, la UYBA parte forte con Piva e il muro di Boldini (1-4); Obossa forza il servizio e attacca da seconda linea il 2-5, Van Avermaet è sempre perfetta con la sua fast che vale il 3-6. Kunzler e Obossa trovano il +5 (3-8), Van Avermaet firma l’ace del 3-9, Kunzler fa una magia e la mette nell’angolino (3-10 dentro Perinelli per Sorokaite). Kunzler e Piva trovano sempre cambiopalla rapido (8-14), con la schiacciatrice numero 4 che mura anche l’importante 9-15, mentre Boldini di prima intenzione fa 11-17. Obossa ha il braccio caldissimo (14-20), Boldini si mette ancora in proprio per il 16-22, poi D’Odorico tenta l’ultimo recupero (19-22). Nel finale Boldini vince l’ingaggio a rete che vale il 19-23 (dentro Lazic all’esordio), Obossa affonda il 20-24, Sylves attacca lungo il 20-25.