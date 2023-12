Cotta: “La squadra ha voluto fortemente la vittoria”

PINEROLO – VARESE 0-1 | I COMMENTI NEGLI SPOGLIATOI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Tutta la partita abbiamo sofferto. È iniziata in maniera spigolosa perché loro sono sempre entrati in maniera decisa, la gara si è innervosita nel primo tempo. Abbiamo avuto l’occasione di andare sul 2-0 e alla fine loro hanno portato avanti anche il portiere e abbiamo sofferto. Questa squadra però ha dimostrato ancora che voleva vincere questa partita e l’ha fatto. Di dice che così è più bello, per me non tanto.

COTTA 2: Importante era fare i tre punti, accorciare la classifica anche se non conosco i risultati degli altri. Però diciamo sempre che il campionato è difficile e i risultati degli altri campo ne sono il dato di fatto. Siamo contenti per la prima vittoria fuori casa. Ora dobbiamo dare continuità. Complimenti a Di Maira, speriamo che l’acciacco sia dovuto all’affaticamento della gara e non altro. Me lo auguro per noi e per tutti. Sul gol abbiamo fatto una giocata importante e lui è stato bravo e calciare in diagonale.

ENZO CASSANO (portiere Varese): Sono riuscito a sfiorarla, sono contento della parata e della vittoria. Vincere 1-0 senza prendere gol è importante anche perché era la prima in trasferta. Devo ringraziare la difesa perché mi trovo molto bene per loro. Vincere queste partite significa che siamo una squadra solida. Domenica prossima sarà importante, servirà la giusta mentalità.