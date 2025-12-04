Varese Ghiaccio, tre podi nella tappa tricolore di Pinerolo. Oro per Alice Faverio
Prosegue a suon di risultati positivi la stagione della squadra varesina in fascia elite: terzi posti per Negrello (Senior) e Broggini (Junior). Bene anche la formazione impegnata nel Fiemme On Ice
Una vittoria – con Alice Faverio – e due medaglie di bronzo al collo di Ginevra Negrello e Carlotta Broggini: è ricco il bottino della Varese Ghiaccio nella seconda tappa stagionale del Campionato Italiano di pattinaggio di figura in fascia elite, la più importante a livello nazionale, disputata nello scorso fine settimana a Pinerolo.
Al di là delle medaglie poi, è importante sottolineare che tutti i piazzamenti delle cinque atlete schierate dal club varesino siano tra le migliori sette di ogni categoria: questo perché per partecipare alla fase finale degli Italiani era necessario qualificarsi tra le migliori 24 su scala nazionale, e concludere così in alto permette di guardare con fiducia al passaggio del turno. Junior e Senior hanno ormai concluso la prima fase e tra il 17 e il 20 dicembre disputeranno gli Assoluti all’IceLab di Bergamo. Le Novice invece avranno un nuovo appuntamento a marzo.
Come detto, questa volta le luci della ribalta sono su Alice Faverio (foto in alto) che ha vinto nella categoria Advanced Novice presentando due programma complessi sia per livello tecnico sia per quanto riguarda la coreografia. Dietro alla sua prova convincente, buona anche quella di Michelle Latini, settima: buoni contenuti tecnici per una pattinatrice che è al primo anno in questa categoria.
A Pinerolo è arrivato un terzo posto importante a livello senior per Ginevra Negrello, atleta di punta della Varese Ghiaccio: “Ginny” ha fatto segnare il miglior punteggio stagionale classificandosi alle spalle di Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Sarina Joos (Ice Club Torino). Un nuovo piazzamento che segue di poche settimane la vittoria nella Trento Cup.
Tra le Junior invece Varese Ghiaccio ottiene un terzo e un settimo posto: podio per Carlotta Broggini che continua a confermarsi una delle protagoniste di questa categoria con la sua eleganza e maturità; settima invece Letizia Martegani brava a rimontare con il suo programma libero, giudicato quinto assoluto. Da segnalare anche la top 10 centrata da un’altra varesina, Alessandra Trusiani, che gareggia per la Ice Sport.
Nello scorso fine settimana la Varese Ghiaccio ha colto altri tre podi e altrettanti piazzamenti in Top 10 nel 14° Trofeo Fiemme On Ice, gara Open in Trentino con atleti da tutta Italia. Doppietta nella categoria Junior femminile con Susanna Di Bari e Alice Marini prima e seconda e con Giorgia Piscitello decima. Vince anche Tommaso Gasparoli tra i Basic Novice maschile; quinta Arianna Nardello (Intermediate Novice), settima Matilde Colombo (Basic Novice).
