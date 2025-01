La Polizia Locale di Busto Arsizio festeggia San Sebastiano

Per celebrare l’impegno e il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia Locale, in occasione di S.Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, l’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio, sabato 25 gennaio organizzano una celebrazione a cui saranno invitati a partecipare anche i Comandi di Polizia Locale vicini, associazioni, cittadini ed Autorità.

Dopo la Santa Messa presieduta da Mons. Severino Pagani e che si terrà alle ore 10:00 presso il Santuario di Santa Maria (Piazza S.Maria), la cerimonia proseguirà presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli (Via Molino 2) per il saluto delle Autorità ed un breve momento istituzionale seguito dalla premiazione di alcuni agenti per attività svolte nell’anno 2023.