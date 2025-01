Lavori in corso vicino al campo sportivo di Angera per completare la ciclopedonale

Cantiere sul lungolago di Angera, nei pressi del Campo sportivo. Si tratta di lavori di sistemazione delle aree laterali al tratto di Ciclo-pedonale.

Nel dettaglio l’intervento prevede la riqualificazione funzionale di alcune aree fra campo sportivo e darsene del lungolago di Angera, mediante una serie di opere che mirano a definire funzioni e nuova identità agli spazi. La porzione di territorio in questione ha visto, negli anni scorsi, la realizzazione di rampe di accesso alla passeggiata del lungolago per persone con ridotta capacità motoria e di un tratto di pista ciclopedonale, ad opera dell’Autorità di Bacino”.

“Le opere attualmente previste – precisa la nota dell’amministrazione – formano il completamento di un unico quadro progettuale, precedentemente concordato, e si riassumono in due ambiti di intervento, posti alle estremità del tratto di percorso ciclopedonale presente fra campo sportivo e darsene: – Zona ‘A’: area compresa tra il vecchio forno, l’ingresso agli spogliatoi del campo da calcio e la nuova ‘palestra a cielo aperto’; – Zona ‘B’: area di parcheggio in prossimità dei campi da tennis, attualmente delimitata da dissuasori a panettone provvisori”.

Per la prima area è prevista la posa di pavimentazione con autobloccanti e formazione di due aree di sosta in prossimità della recinzione del campo da calcio, la creazione di aree verdi delimitate da cordoli con inserimento di essenze arbustive autoctone e aree di sosta per biciclette. In programma anche la posa di una fontanella in prossimità dell’area fitness e la parziale sostituzione dei cordoli esistenti. In prossimità del nuovo blocco di rampe di accesso alla passeggiata lungolago verrà realizzata una scaletta di collegamento che forma un percorso alternativo alla rampa di accesso per disabili, mantenendo uniformità di pavimentazione in beole. Nella seconda area si prevede la creazione di una nuova pavimentazione in calcestre, la realizzazione di una piccola area verde e la posa di dissuasori/sedute ed elementi di arredo, in prossimità del tratto terminale.

Spiega Simona Piscia, assessore ai lavori pubblici: “L’amministrazione ha formulato richieste correttive al progetto in fase di esecuzione e interventi di manutenzione ad opere già realizzate. Il cronoprogramma prevede circa 30 giorni per la cantierizzazione e la realizzazione degli interventi.” Il costo complessivo dei lavori è di 36.623,71 €.