Lavori sulla SS394, confronto tra i sindaci di Barasso, Casciago e Luvinate

Si è svolta lunedì 21 gennaio presso il Comune di Casciago una prima riunione tra i sindaci di Barasso, Casciago e Luvinate. Al centro dell’incontro le problematiche di traffico lungo la statale 394 in relazione ai lavori che interesseranno, a partire dall’estate 2025, il tratto di Luvinate e Casciago per il rifacimento della condotta idraulica, a cura de LeReti.

I sindaci Lorenzo Di Renzo Scolari, Mirko Reto ed Alessandro Boriani hanno così deciso di costituire un Tavolo di Lavoro dove poter coinvolgere le rispettive Polizie Locali al fine di approfondire le conseguenze dei lavori che potranno impattare in modo notevole il traffico veicolare su una strada statale già pesantemente congestionata come la SS394, nonché sulla parte alta dei tre paesi, dove le vie –ridotte per dimensioni e larghezza- difficilmente potrebbero sopportare un aumento importante del passaggio auto.

Nelle prossime settimane è stata già organizzata una riunione operativa con il gestore dell’acqua per i primi approfondimenti tecnici e di cronoprogramma.