Lavoro nero e carenze, sospesa l’attività dei due residence a Gallarate

Al termine di una giornata di accesso ispettivo e verifiche, è stata disposta la sospensione dell’attività delle due attività di residence “visitate” da Carabinieri e Ispettorato del lavoro fin dalle prime ore di martedì 21 gennaio.

La sospensione è a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione degli aspetti problematici rilevati dai militari. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno contestato la presenza di lavoratori “in nero”, nonché carenze in materia di prevenzione infortuni e prevenzione incendi.

Nell’ambito dei controlli delle persone presenti nella struttura, su trenta ospiti sono stati identificati cinque stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale. Uno è stato preso in carico dai carabinieri per il trasferimento al CPR, per l’espulsione. Per gli altri quattro invece verranno avviati ulteriori approfondimenti.

Nel corso dell’accesso ispettivo sono stati rilevati aspetti da approfondire in materia urbanistica-edilizia, per modifiche alle strutture interne: per questo aspetto specifico è stato richiesto l’intervento dell’ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale.

Le due strutture si trovano una nel quartiere Crenna (ex albergo adattato, in via Alberto Da Giussano) e l’altra in centro, in via Bottini (ex stabile di servizio di complesso industriale). Entrambe le strutture fanno riferimento allo stesso operatore.