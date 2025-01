Controlli dei carabinieri, “svuotati” due residence alberghieri a Gallarate

Alle prime luci di oggi, martedì 21 gennaio 2025, sono scattati controlli dei carabinieri in due diversi residence alberghieri, riconducibili allo stesso gestore, in territorio di Gallarate.

Le due strutture sono ospitate in un’ex albergo nel rione Crenna e in un ex stabile industriale in pieno centro, in via Bottini.

I controlli sono condotti dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, dall’aliquota carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro e dal Nas (Nucleo Anti Sofisticazione) di Milano.

Nella mattina di martedì i controlli sono stati notati da molti in particolare a Crenna, per l’affluenza di veicoli dei carabinieri e anche per la presenza di persone in strada.

L’accesso era ancora in corso in tarda mattinata.

Sono in corso le verifiche su diversi aspetti amministrativi, avviate anche le verifiche su alcuni degli ospiti presenti nelle due strutture.