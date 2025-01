Le “volpi“ che da Varese sorvegliano le montagne del Nord: un anno di risultati per la Sezione aerea della Finanza di Venegono Superiore

Undici escursionisti dispersi individuati e salvati, 66 persone evacuate in eventi calamitosi. E otto corpi di vittime recuperati.

E’ il bilancio delle “volpi“, gli elicotteri militari della Sezione Aerea della guardia di Finanza di Varese che hanno portato a termine, in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, 48 eventi di soccorso.

Con l’avvio della stagione sciistica 2025, il Reparto di Volo lombardo delle Fiamme Gialle prosegue, come per gli anni trascorsi, la stretta sinergia con la componente del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.). Ciò consentirà di far intervenire rapidamente, nelle vicinanze delle piste da sci, in scenari di emergenza in montagna e in località interessate da eventi calamitosi, personale specializzato “Tecnico di Elisoccorso”, “Tecnico di Soccorso Alpino” ed eventualmente anche unità cinofile da soccorso. «Coraggio, abnegazione e professionalità, uniti a dotazioni tecnologiche di ultima generazione, rappresentano fattori determinanti per vincere le sfide più difficili in ambiente montano», spiegano dal Comando.

In questi ultimi anni, l’operato sul campo delle Stazioni S.A.G.F. e del personale di volo è aumentato notevolmente, anche grazie all’”IMSI-IMEI CATCHER”, in dotazione agli aeromobili della Guardia di Finanza, sistema in grado di captare il segnale telefonico degli apparecchi cellulari in possesso dei dispersi e geolocalizzare così la posizione delle utenze attive in quel momento. Va ricordato, infatti, che il Corpo svolge il delicato compito di “Polizia della Montagna”, in funzione del quale i Finanzieri del Soccorso Alpino sono i referenti principali delle diverse Procure della Repubblica competenti nella ricostruzione delle dinamiche degli interventi e nella ricerca di persone disperse. In tale ottica, la competenza tecnico-professionale assume valore fondamentale ed è necessario il continuo addestramento degli operatori, chiamati a standardizzare le complesse procedure con il paritetico Soccorso Alpino civile.

«Nell’ambito della stagione invernale 2025, per la buona riuscita delle attività di ricerca e soccorso, saranno quindi messe in campo le migliori forme di sinergia tra la Sezione Aerea di Varese, il personale specializzato S.A.G.F. e le unità cinofile, cui si aggiungono le collaborazioni con gli altri partner istituzionali operanti nel settore, quali il Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)», concludono i vertici delle Fiamme gialle.