Terza vittoria consecutiva per una Varesina cinica: 1-0 la Pro Sesto

La Varesina ha ingranato la terza battendo per 1-0 la Pro Sesto a Venegono Superiore. La partita è stata molto bloccata per quasi tutto il tempo salvo qualche sporadico sussulto, poi a quattro minuti dal novantesimo Guri ha piazzato la testata vincente, su assist di Sassi, che è valsa i tre punti alla squadra di mister Marco Spilli. Questo successo ha permesso alle Fenici di portarsi addirittura a -2 dal secondo posto perché lì davanti hanno vinto solo Casatese e Ospitaletto. Questi ultimi hanno allungato a +7 il vantaggio sulla seconda piazza occupata dalla Folgore Caratese.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con un 3-4-2-1 che prevede Macchi tra i pali, Coghetto, Mapelli, Pirola a comporre il terzetto arretrato, in mezzo Gianola è affiancato da Ghioldi con Giorgi e Sali sugli esterni, sulla trequarti agiscono Mauri e Gasparri alle spalle di Bertoli. Gli ospiti rispondono con un 3-5-2 con Lionetti in porta, in difesa ci sono Sportelli, Toninelli e Chiricallo, sulle fasce corrono Clerici ed Enrico Rossi, i centrocampisti sono Putzolu, Modic e Abruzzese, la coppia offensiva è composta da De Respinis e Sala. Il direttore di gara è il signor Benito Saccà di Messina coadiuvato dagli assistenti Dario Gherardini di Faenza e Beatrice Toschi di Imola.

Primo tempo

La prima conclusione della partita arriva nel corso del nono minuto, quando Mauri scalda i guantoni di Lionetti, dopo una combinazione con Ghioldi, in seguito alla battuta di un calcio d’angolo. Dopo questo sussulto iniziale la partita è caratterizzata da un gioco molto spezzettato, a causa di innumerevoli falli commessi da entrambe le squadre e non si registrano emozioni se non qualche cross, sistematicamente vanificato da qualche fallo in attacco. La Pro Sesto opera un timido tentativo al 41’ con Toninelli, che dal limite dell’area prova un tiro al volo respinto da un difensore delle Fenici. Al primo minuto di recupero Gasparri prova una discesa e mette in mezzo un buon pallone, allontanato da un difensore ospite. Sugli sviluppi del successivo tiro dalla bandierina, Pirola tenta l’acrobazia, ma il pallone finisce debolmente tra le mani del portiere ospite. Al termine dei due minuti di recupero si chiude la prima frazione con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

La Varesina prova ad alzare i ritmi e crea una potenziale occasione con Gasparri che serve di tacco Ghioldi, il quale, sul più bello, perde l’equilibrio e non riesce a colpire al meglio la sfera. Successivamente è Bertoli che porta palla all’inizio dell’area e calcia rasoterra, ma non riesce a sorprendere Lionetti. Per gli ospiti ci prova Rossi che entra in area dalla sinistra e calcia alto. Al 33’, la squadra di casa si fa rivedere timidamente dalle parti dell’estremo difensore biancoceleste con una conclusione ambiziosa, che non centra la porta da parte di Guri. Al 41’ la Varesina trova il vantaggio: Sassi dalla corsia mancina mette in mezzo un traversone che arriva preciso sulla testa di Guri che non deve fare altro che insaccare il gol dell’1-0. La squadra di mister Marco Spilli riesce a resistere agli assalti finali degli ospiti e al termine dei quattro minuti di recupero concessi porta a casa la terza vittoria consecutiva.

Mister Marco Spilli ha commentato così il successo: “I periodi vanno e vengono e quando riesci a superare quelli complicati ti senti più forte. Quello che dobbiamo fare è lavorare nei particolari e sull’attenzione. Per fare un esempio, quando abbiamo perso col Magenta avevo riproposto questo tipo di situazione tattica, molto offensiva con le cinque punte fino alla fine, e in quell’occasione avevamo preso gol in contropiede. Su questo aspetto abbiamo lavorato e abbiamo capito gli errori fatti e oggi abbiamo vinto, chiaramente dobbiamo rischiare qualcosina e questo tipo di soluzione la possiamo provare solo negli ultimi dieci minuti. Oggi con cinque attaccanti in campo non abbiamo rischiato niente e per questo sono orgoglioso del lavoro di tutto lo staff. Sono orgoglioso anche dei ragazzi perché mentalmente e fisicamente abbiamo superato il periodo negativo, ma allo stesso tempo non bisogna avere la pancia piena, perché dobbiamo immediatamente pensare a domenica prossima, perché dobbiamo continuare a recuperare i punti persi per strada”.

VARESINA – PRO SESTO 1-0 (0-0)

Marcatori: 41’ st Guri

Varesina (3-4-2-1): Macchi; Coghetto, Mapelli, Pirola; Sali (45’+2 st Argint), Ghioldi (16’ st Rosa), Gianola, Giorgi (33’ st Sassi); Mauri (20’ st Guri), Gasparri (43’ st Cosentino); Bertoli. A disp.: Sorrentino, Mazia, Gondor, Sacco. All.: Marco Spilli.

Pro Sesto (3-5-2): Lionetti; Sportelli, Toninelli, Chiricallo; Clerici (36’ st G. Rossi), Putzolu, Modic (16’ st Zanchetta), Abruzzese (16’ st Bobbo), E. Rossi; Clerici, Modic; De Respinis (29’ st Belloli), Sala (19’ st Busatto). A disp.: Frigerio, Santambrogio, Spezzano, Guerrisi. All.: Daniele Angellotti.

Arbitro: Benito Saccà di Messina (Gherardini e Toschi)

Angoli: 5-1

Recupero: 2’ + 4’

Ammonizione: Modic, Bobbo e Chiricallo (P)

Note: giornata nuvolosa, campo in ottime condizioni, circa 400 spettatori

RISULTATI 28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Vigasio 0-0, Breno – Club Milano 1-1, Chievo – Ospitaletto 1-2, Fanfulla – Desenzano 1-0, Magenta – Casatese 1-5, NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE 2-2, Pro Palazzolo – Ciliverghe 4-0, Sangiuliano City 2-2, Sant’Angelo – Caratese 1-1, VARESINA – PRO SESTO 1-0.

CLASSIFICA

Ospitaletto 58, Caratese 51, Desenzano e Pro Palazzolo 50, VARESINA e Casatese 49, Chievo 44, Pro Sesto e Sant’Angelo 38, Breno 36, Sangiuliano City, Club Milano e Crema 33, Vigasio 32, Nuova Sondrio e CASTELLANZESE 29, Fanfulla 28, Ciliverghe e Magenta 23, Arconatese 22.