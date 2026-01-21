Tempo Libero
Canederli della tradizione a Venegono Superiore
Con il gruppo alpini un evento benefico con i volontari dell’operazione Mato grosso in aiuto alla missione di San Mateo (Ecuador)
I volontari dell’operazione Mato grosso in aiuto alla missione di San Mateo (Ecuador) per chi vuole ed è interessato può ordinare 12 canederli della tradizione allo speck classici o agli spinaci con cuore di formaggio.
Confezione da 10 pezzi a € 12,00. Prenotazioni entro il 25/01/26 e ritiro il giorno 6/02/2026 presso la casa alpina di Venegono Superiore via Pasubio 48/bis all’interno del parco Pratone.
Per le prenotazioni contattare i numeri:
1) 338/6290234
2)348/0578505
O semplicemente mandando una email amedeo2000@gmail.com.