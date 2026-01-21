Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Canederli della tradizione a Venegono Superiore

Con il gruppo alpini un evento benefico con i volontari dell’operazione Mato grosso in aiuto alla missione di San Mateo (Ecuador)

Venegono Superiore - Casa alpina
Sagre, Fiere e Feste

06 Febbraio 2026

I volontari dell’operazione Mato grosso in aiuto alla missione di San Mateo (Ecuador) per chi vuole ed è interessato può ordinare 12 canederli della tradizione allo speck classici o agli spinaci con cuore di formaggio.

Confezione da 10 pezzi a € 12,00. Prenotazioni entro il 25/01/26 e ritiro il giorno 6/02/2026 presso la casa alpina di Venegono Superiore via Pasubio 48/bis all’interno del parco Pratone.
Per le prenotazioni contattare i numeri:
1) 338/6290234
2)348/0578505
O semplicemente mandando una email amedeo2000@gmail.com.

Maggiori Informazioni

21 Gennaio 2026

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.