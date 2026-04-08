Festa di primavera al parco di Rovellasca con eventi per tutta la famiglia

Domenica 12 aprile al Parco Burghè una giornata tra food truck, bancarelle e attività pensate per grandi e piccoli. Tra le attrazioni mascotte, truccabimbi e uno spazio dedicato agli hobbisti junior

Domenica 12 aprile Rovellasca festeggia l’arrivo della bella stagione con una giornata all’aria aperta pensata per tutta la famiglia. Al Parco Burghè, dalle 9 alle 19, è in programma la “Festa di Primavera”, con bancarelle, intrattenimento per i più piccoli e la possibilità di pranzare nel parco.

Durante tutta la giornata il parco si animerà con truck food che proporranno prodotti tipici, dolci e frittelle, insieme agli stand di hobbisti e associazioni con creazioni originali.

Ampio spazio sarà dedicato ai bambini, con truccabimbi e quad elettrici pensati per il divertimento dei più piccoli, e la presenza di due mascotte.

Torna anche l’iniziativa “Protagonisti per un giorno”, uno spazio dedicato agli hobbisti junior. I bambini potranno esporre e vendere giochi, libri e bambole, sperimentando in prima persona la creatività e lo scambio.