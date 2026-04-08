A Saronno una giornata di screening gratuiti e solidarietà con il Lions Day

A Saronno una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Domenica 12 aprile torna in piazza Libertà il “Lions Day”, l’iniziativa promossa da Lions International che mette al centro servizi gratuiti per i cittadini e attività di sensibilizzazione.

Dalle 9.30 alle 17 sarà possibile sottoporsi a diversi controlli sanitari gratuiti: screening glicemico, controlli per il benessere visivo e screening cardiologico con consulenze, misurazione della pressione e della saturazione.

Un’occasione aperta a tutti per prendersi cura della propria salute e ricevere indicazioni utili sulla prevenzione cardiovascolare.

Durante la giornata sarà attiva anche una raccolta di occhiali usati, che verranno destinati a chi ne ha bisogno. In piazza saranno presenti inoltre i cani molecolari addestrati per l’assistenza ai diabetici e i “puppy walkers”, impegnati nel percorso di addestramento dei cani guida.

Tra le esperienze proposte anche la possibilità di provare il BEL, un percorso di mobilità guidata che permette di scoprire il mondo attraverso i sensi e la tecnologia Lions.

Il Lions Day si inserisce tra le iniziative che puntano a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione agli altri, unendo servizi concreti e momenti informativi. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Saronno e la collaborazione di diverse realtà del territorio.