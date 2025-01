LISA, il progetto che trasforma le disuguaglianze in opportunità: presentata la ricerca LIUC

Trasformare le diseguaglianze in opportunità: è questo l’obiettivo del Progetto di ricerca LISA (Learning, Inclusion, Salary, Ageing) promosso da LIUC Università Cattaneo, che è stato presentato ufficialmente oggi a Castellanza.

“Attraverso l’indagine sugli effetti dell’interazione di quattro dimensioni chiave di disuguaglianza – apprendimento permanente, inclusione nel mercato del lavoro, divario salariale, invecchiamento della forza lavoro – sulla competitività aziendale e sul mercato del lavoro nella parte italiana dell’Insubria, ha spiegato Eliana Minelli, docente presso l’Università LIUC e responsabile scientifico del Progetto LISA, intendiamo elaborare indicazioni strategiche e pratiche manageriali che migliorino la competitività aziendale e la capacità di attrarre e trattenere il capitale umano nell’area insubrica italiana, sostenendo lo sviluppo locale”. (nella foto da sinistra Sonia Pastori, Andrea Franchini, Eliana Minelli, Ludovica Busnach, Pietro Spreafico)

Per raggiungere le finalità del progetto, è necessario analizzare a fondo che cosa lega la produttività, l’impegno e la soddisfazione delle persone nel lavoro. Questo importante contributo alla tematica è stato presentato dall’Osservatorio EWM (Engagement, Welfare & Mobility), realizzato in collaborazione con la società Timeswapp, che ha indagato l’importanza del benessere e della soddisfazione lavorativa per migliorare la produttività e la competitività delle imprese.

Ne hanno discusso Ludovica Busnach (Timeswapp), Pietro Spreafico (Timeswapp), Andrea Franchini (Timeswapp) e Sonia Pastori (LIUC).

“Non possiamo che essere felici, ha commentato Ludovica Busnach, di questo incrocio favorevole tra le tematiche LISA e quelle dell’Osservatorio. Questa rilevazione è infatti il primo passo di un progetto continuativo che vuole porsi come strumento concreto e operativo, fornendo alle imprese Benchmark Index preziosi per le loro attività”.

Ha avuto luogo, infine, una Tavola Rotonda sul tema “Performance e felicità dei dipendenti: una coesistenza possibile?”, moderata da Paola Capoferro, direttrice della testata “People & Change”, alla quale hanno partecipato Eliana Minelli, Ludovica Busnach, Pietro Spreafico, Fabrizio Armenia (INAZ), Camilla Buttà (Vector) e Laura Riva (LATI) che hanno esposto i rispettivi puniti di vista sulla misura in cui la qualità della vita lavorativa, il welfare aziendale, l’engagement e la mobilità verso i luoghi di lavoro influiscano sugli obiettivi di crescita e competitività aziendale.

LISA (Learning, Inclusion, Salary Ageing) è un progetto di ricerca-azione, sostenuto dal contributo di Fondazione Cariplo, della durata complessiva di tre anni. Si sviluppa attraverso una strategia di ricerca articolata in due fasi: la prima consistente nella raccolta e nell’analisi di dati quantitativi, con un questionario volto a definire le principali problematiche connesse alle dimensioni della disuguaglianza; la seconda basata su metodi qualitativi, per una comprensione più approfondita delle singole dimensioni, attraverso studi di caso multipli. Il progetto rappresenta un importante strumento per la valorizzazione del capitale umano e per promuovere pratiche sostenibili nel mondo del lavoro. I risultati daranno saranno pubblicati in documenti accademici e sintetizzati in un Masterplan.