Ludovico Carlo Vassallo è il nuovo segretario cittadino dei Giovani democratici di Varese

Si è svolto ieri sera nella sede di Via Monterosa il congresso cittadino dei Giovani Democratici di Varese, con l’elezione del nuovo segretario. A sostituire Riccardo Tomaiuoli è Ludovico Carlo Vassallo, 19 anni e già responsabile organizzativo della segreteria provinciale dei Giovani Democratici.

«Quando mi sono iscritto al circolo di Varese ho trovato una comunità accogliente, solida e impegnata e sono onorato di esserne ora il coordinatore – dice Vassallo – Ci tengo a ringraziare Riccardo Tomaiuoli e tutti gli iscritti che hanno deciso di darmi fiducia per questo ruolo. Ho intenzione di lavorare fin da subito per fare in modo che la sezione giovanile del Pd possa crescere e, soprattutto, far crescere nuovi giovani che vivano la splendida esperienza che può essere la militanza per i valori in cui si crede in un ambiente amichevole».

«È difficile spiegare cosa abbiano rappresentato per me questi anni da segretario e, ancor prima, da vicesegretario cittadino – ha detto Riccardo Tomaiuoli – Anni in cui sono maturato ed ho imparato tanto, lavorando con sacrificio e dedizione per questo gruppo in cui ho avuto ed ho l’onore di militare, nonostante i soli 21 anni, da ormai molto tempo. Continuerò il mio percorso da responsabile Salute e Welfare dei Giovani democratici Lombardia nel segno della giustizia sociale. C’è ancora molto da fare e non mi tirerò indietro. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte di questo lungo percorso e che hanno contribuito alla mia crescita come a quella del gruppo. In bocca al lupo al nuovo segretario Ludovico Vassallo che saprà guidare questo gruppo tanto vivace nei prossimi anni».

Nella foto sopra: Riccardo Tomaiuoli (a sinistra) e Ludovico Carlo Vassalli