Mobilitazione per i Referendum dell’8 giugno, una festa della Cgil in piazza a Varese

In occasione delle Giornate del Lavoro della Cgil, in programma l’11 e 12 aprile, è stato organizzato un momento di festa per sabato 12 in piazza Monte Grappa a Varese dalle ore 10.30 alle 20: una giornata per illustrare i 5 Referendum che saranno proposti al voto l’8 e 9 giugno.

“Vogliamo ricordare a tutte e tutti le date del voto e i contenuti dei referendum – spiega Stefania Filetti, Segretaria generale Cgil Varese -. Il voto è importante: è necessario assumersi la responsabilità di scegliere andando al voto, e di esprimersi sui contenuti dei referendum, 4 sui temi del lavoro e 1 sulla cittadinanza. Referendum che mirano a migliorare importanti aspetti del lavoro e della vita di ognuno. Temi sui quali non possiamo essere assenti”.

La giornata in piazza Monte Grappa sarà un crescendo di iniziative. Alla mattina giochi tradizionali in legno, dove si potranno sperimentare le proprie abilità manuali. Ci sarà anche musica dal vivo. E poi interventi a sostegno dei Referendum e partecipazione del Segretario Generale Nazionale della SLC Riccardo Saccone.