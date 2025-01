Mandole: “Bella vittoria, ma dobbiamo stare in partita per tutta la gara”

MANDOLE – Siamo forse stati un po’ inesperti, avanti di 16 abbiamo pensato di averla vinta e non si deve fare, in questa lega non c’è nessuna partita facile, mai. Siamo stati bravi nel primo tempo e solidi nell’ultimo quarto, ma dobbiamo migliorare per restare in partita tutta la gara, senza lasciar giocare l’avversario, altrimenti perdiamo energia, precisione, efficacia. Sono contento perché abbiamo vinto, stiamo migliorando e lavorando bene.

MANDOLE 2 – Terza vittoria di fila, sesta nelle ultime dodici, stiamo migliorando, la vittoria fuori casa di settimana scorsa ci ha dato fiducia, serve andare avanti così. Già contro Napoli abbiamo avuto una buona reazione dopo il loro tentativo di rientro, abbiamo dimostrato voglia di competere, una reazione che nel quarto quarto abbiamo avuto anche oggi.

MANDOLE 3 – Gray che non segna non è un problema se fa i tiri giusti, non ha dimenticato come si segna, in difesa ci dà una grossa mano. Non deve tirare tiri che non sono giusti, se ha fiducia riuscirà a segnare come ha sempre fatto. Kao ha avuto problemi di falli nelle ultime due partite, oggi gli hanno fischiato due falli, gli arbitri fanno il loro e sono bravi, lui non deve farsi condizionare: sono convinto del suo valore e della sua crescita. Oggi Tyus ha fatto bene, anche Aka ha fatto bene quando è entrato. Siamo più profondi e va bene così.

ALVITI (ai microfoni di DAZN) – Oggi c’è stato il solito fantastico pubblico, ci hanno supportato nei momenti di difficoltà, sono il nostro sesto uomo fondamentale. Le percentuali di vittorie in casa e fuori dicono che è a Masnago che dobbiamo costruire il nostro cammino. Andiamo avanti con grande fiducia.

VITUCCI – Partita rimessa in piedi con un ottimo terzo quarto, mentre nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, loro sono una squadra che ti spinge a perdere lucidità. Abbiamo difeso meglio nel secondo tempo, poi i finali si decidono su piccole cose, il rimbalzo di Tyus o un contropiede con una scelta scellerata da parte nostra. Dispiace perché abbiamo fatto uno sforzo importante, abbiamo fatto 15 tiri in più di loro, tanto volume, ma abbiamo anche sbagliato anche tanto. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, di solito siamo più efficaci nel capitalizzare gli extra possessi. Volevamo chiudere il girone d’andata con una vittoria, ma Varese l’ha meritata.