Matteo Contini esonerato dal Legnago

Il Legnago continua a essere sul fondo del Girone B di Serie C. Una stagione difficile quella della squadra veneta, che neanche la mano del tecnico Matteo Contini è riuscito a far cambiare.

La società, dopo la sconfitta casalinga 3-0 contro l’Arezzo, ha così deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore originario di Gemonio. Contini era subentrato a a fine settembre prendendo la squadra ancora ferma a zero punti in classifica. Sotto la sua guida la situazione è migliorata – 14 punti collezionati in 17 gare – ma non abbastanza da sollevarsi dall’ultimo posto in classifica.