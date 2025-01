Mendrisio, motociclista 19enne sfreccia a 109 chilometri orari: denunciato come pirata della strada

La Polizia cantonale comunica che lunedì 13 gennaio poco prima delle 16.00, nell’ambito di un controllo della velocità effettuato da agenti della Polizia Città di Mendrisio, è stata riscontrata una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

A Capolago, in via Carlo Maderno, è stato intercettato un 19enne motociclista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto che circolava in direzione di Lugano ad una velocità di 109 chilometri orari dove il limite è di 50. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti e l’uomo è stato fermato e identificato presso il suo domicilio, da agenti della Polizia Città di Mendrisio.

Il 19enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la licenza di condurre.