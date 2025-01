“Non mi piace la polizia”, condannato a quattro mesi a Varese

Il litigio della sera ad alta voce in centro a Varese. E non in una sera qualunque: alla vigilia di Natale, il 24 dicembre 2024. Per questo motivo sono intervenute le Volanti della polizia di Stato chiamate da alcuni residenti che si sentivano vociare e hanno allertato al telefono il 112.

In strada gli agenti trovano un uomo insieme alla sua compagna che stava litigando in maniera animata. Quando gli agenti hanno chiesto conto di che cosa stesse succedendo l’uomo si è ribellato urlando frasi contro la polizia – un atteggiamento sempre più frequente al centro di episodi di rilevante interesse pubblico – e adottando un comportamento sfociato nel Penale, che si è cioè trasformato per gli operanti nella contestazione del reato di resistenza al pubblico ufficiale.

L’uomo è stato portato già nel dicembre scorso di fronte al giudice per il rito direttissimo e oggi, 21 gennaio, condannato a quattro mesi di carcere. Durante l’arresto l’energumeno, alterato dall’abuso di bevande alcoliche, aveva specificato agli agenti che avrebbe voluto cambiare vita insieme al suo cane e alla sua fidanzata, ma appunto di non fidarsi della polizia. Di oggi la decisione del giudice monocratico Andrea Crema che ha considerato le aggravanti contestate equivalenti alla recidiva intra quinquennale del soggetto, già giudicato per reati analoghi.

Il pubblico ministero aveva chiesto 8 mesi di reclusione, il difensore l’assoluzione.