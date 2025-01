“Omaggio a Pozzetto” in Regione Lombardia, Fontana: “Bella occasione per chiudere le festività”

«Una bella occasione per chiudere al meglio le festività natalizie. Non potete mancare». Con questo messaggio postato sui suoi profili social, il presidente Attilio Fontana ricorda che, lunedì 6 gennaio 2025, in occasione dell’Epifania, Regione Lombardia propone gratuitamente l’appuntamento “Omaggio a Pozzetto“.

«Una giornata – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – giustamente dedicata al grande attore lombardo dopo il successo dell’evento proposto insieme al Teatro Lirico di Milano lo scorso 19 dicembre».

A partire dalle ore 14, e per tutto il pomeriggio, all’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia verranno proiettati 3 film del grande Renato Pozzetto: “È arrivato mio fratello”, “Un povero ricco” e “Il ragazzo di campagna”.

«È giusto celebrare la straordinaria carriera di Renato – spiega Matteo Forte, direttore del Teatro Lirico – per esaltarne il talento e ringraziarlo per i momenti indimenticabili che ha saputo regalarci».

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link che segue: https:// cinemapalazzolombardia.com/ proiezioni/.