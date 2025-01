Open day di Ciofs Lombardia per presentare i nuovi corsi 4 + 2

Ciofs FP Lombardia ha accolto con interesse e attenzione la Riforma Valditara, che introduce significative novità per il sistema educativo italiano, con un particolare focus sul rafforzamento della formazione professionale come pilastro fondamentale per il futuro dei giovani e del tessuto produttivo del Paese.

Come Ente di Formazione Professionale impegnato da anni nella promozione di percorsi formativi di eccellenza, Ciofs FP Lombardia condivide gli obiettivi della riforma, che mira a colmare il divario tra scuola e lavoro, valorizzando la formazione tecnica e professionale attraverso un maggiore coinvolgimento delle imprese, percorsi di orientamento potenziati e strumenti innovativi.

Tra le principali innovazioni previste dalla riforma, Ciofs FP Lombardia sottolinea:

1. Potenziamento dell’orientamento scolastico e professionale: la creazione di percorsi personalizzati per gli studenti, rappresenta un passo fondamentale per guidare i giovani verso scelte formative consapevoli e coerenti con le loro attitudini e aspirazioni.

2. Maggiore sinergia tra scuole, enti di formazione e imprese: la valorizzazione dell’apprendistato e la collaborazione con il mondo produttivo sono strumenti strategici per garantire una formazione concreta e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

3. Flessibilità e innovazione didattica: l’introduzione di nuove metodologie formative e l’utilizzo di tecnologie avanzate contribuisce all’acquisizione efficace delle competenze, attraverso una modalità “smart” e maggiormente rispondente alle esigenze dei giovani

I percorsi coinvolti sono l’ “Operatore della ristorazione-allestimento sala e somministrazione piatti e bevande e l’” Operatore dei servizi d’impresa” del CIOFS FP Lombardia (ente di IeFP delle suore salesiane) del Centro di Castellanza; entrambi partecipano a due filiere tecnologico professionali costituite in partenariato con Istituti scolastici del territorio e Fondazioni Academy ITS.

I corsi verranno attivati dall’anno formativo 2025-26.

Al termine gli allievi partecipanti conseguiranno il Diploma Professionale che consente l’accesso diretto agli ITS (Istruzione Tecnica Superiore altamente professionalizzante) oppure la possibilità di accedere direttamente all’Esame di Stato.

Caratteristiche distintive e altamente qualificanti del percorso sono:

 la cooperazione ancor più stretta e specifica con le imprese del settore sia nelle le attività di laboratorio presso il Centro di Formazione, sia attraverso visite, project work e workshop aziendali;

 la formazione qualificata con il diretto coinvolgimento dei partner della Filiera (per il corso sala bar: Fondazione ITS Academy Innovaprofessioni, Istituto Professionale di Stato – Pietro Verri; per il corso servizi d’impresa: Fondazione ITS Istituto tecnologico superiore per i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro e per il sistema moda Machina Lonati”, Istituto d’Istruzione Professionale dei Servizi Commerciali – Clerici Academy ) con moduli ed esperienze formative comuni;

 la connotazione di un percorso fortemente orientativo, capace di stimolare gli allievi a proiettarsi nel futuro, sviluppando prospettive di crescita personale e professionale;

 i laboratori e le esperienze per l’acquisizione delle “soft skills”, riconosciute sia dal mondo del lavoro che da quello della formazione superiore quale punto di forza per il futuro di tutti (giovani e adulti).

I percorsi continueranno a mantenere i tratti caratteristici della Formazione professionale: un impianto caratterizzato dall’approccio fortemente laboratoriale e operativo, un’articolazione da “sistema duale” con forte alternanza (tirocini curricolari in aziende del settore/territorio che passano dal 30 al 50% del monte tra il 2° e il 4° anno), con la concreta possibilità di conseguire il titolo finale anche attraverso un contratto di apprendistato “formativo”; una didattica attiva, interattiva, che combina digitale, aula, laboratorio, azienda, territorio; la gratuità grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia.

Per avere maggiori informazioni rispetto ai corsi sperimentali vi aspettiamo all’ OPEN DAY il 1 febbraio 2025 dalle 9.00 alle 12.00, presso la nostra sede di via C. Ferrari, 7 ( ingresso via Montessori,6) oppure vi potete rivolgere al Centro chiamando il numero 0331503107 o scrivendo una mail direzione_castellanza@ciofslombardia.it