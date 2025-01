Perde il controllo dell’auto e finisce nel giardino di una casa a Brebbia

Nella mattinata di lunedì 8 gennaio, un’automobile è uscita di strada in via del Gesiolo, all’incrocio con via Trento a Brebbia. Ancora da capire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

L’auto ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione, sfondando anche la siepe del giardino. L’auto ha anche abbattuto un idrante: i tecnici di Alfa stanno già lavorando ma hanno dovuto sospendere la fornitura d’acqua in via XXV Aprile. Fortunatamente, non risultano feriti gravi.

Le immagini dell’incidente sono state inviate da un lettore, Alessandro Aimetti.