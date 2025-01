Perde il controllo dell’auto e va a sbattere, ferita una donna di 50 anni a Tradate

Non è ancora chiara la dinamica che ha causato l’incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 27 gennaio, verso le ore 20.45, in via Europa a Tradate, nei pressi del centro commerciale La Fornace.

Una donna di 50 anni è rimasta ferita dopo aver perso il controllo della propria auto ed essere andata a sbattere a bordo strada.

La donna è stata soccorsa dalla Sos di Mozzate con il supporto dell’auto medica ed è stata trasportata all’ospedale di Tradate in codice giallo, quindi con ferite non gravi.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza l’area.